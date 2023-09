Archeologia sacra: il 7 ottobre per la Giornata delle Catacombe visite gratuite nel Lazio e in altre Regioni

Si terrà il 7 ottobre la VI Giornata delle Catacombe – Edizione d’autunno, e per l’occasione la Pontificia Commissione di Archeologia sacra promuove l’apertura e le visite gratuite sia ad alcuni siti romani, sia alle altre catacombe dislocate nelle diverse Regioni d’Italia (Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sicilia, Sardegna). Come per l’edizione precedente, che si è svolta con successo il 18 marzo scorso, coinvolgendo le sette catacombe romane aperte al pubblico – informano i promotori dell’iniziativa – l’evento avrà come tema “Percorsi di pace”, con l’intenzione di valorizzare quei simboli e quelle immagini catacombali che ancora a distanza di secoli invitano a riflettere sul tema della pace, proprio in un momento storico così delicato, segnato dal conflitto bellico e dalla violenza.

Per l’Edizione d’Autunno, la Pontificia Commissione di Archeologia sacra ha previsto, infatti, di aprire, su prenotazione e gratuitamente, sei noti complessi ipogei della Roma sotterranea generalmente chiusi al pubblico: S. Tecla, S. Lorenzo, Pretestato, Vigna Chiaraviglio, l’ipogeo degli Aureli e Generosa. Inoltre, sempre il 7 ottobre, presso alcune catacombe, avranno luogo eventi collegati alla Giornata, quali laboratori dedicati ai bambini, visite speciali e conferenze. La VI Giornata delle Catacombe sarà conclusa, come da tradizione, con una celebrazione eucaristica, che si terrà ad Albano Laziale presso la chiesa di S. Maria della Stella (via della Stella, 5) adiacente le catacombe di S. Senatore, alle 18, presieduta da mons. Pasquale Iacobone, presidente della Pontificia Commissione di Archeologia sacra. A tutti i visitatori delle catacombe romane, infine, verrà rilasciato un voucher che darà diritto a un ingresso ridotto per 2 persone in una delle catacombe di Roma aperte al pubblico, da utilizzare entro il 31 dicembre 2024.