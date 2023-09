Pace: Sermig, all’Università del Dialogo in serata mons. Carlassare, vescovo di Rumbek in Sud Sudan, per parlare di come “Costruire la fraternità”

“Costruire la fraternità”. Questo il tema dell’incontro che nella serata di oggi, lunedì 25 settembre, vedrà la partecipazione di mons. Christian Carlassare, vescovo comboniano di Rumbek, nel Sud Sudan, in dialogo con i giovani e gli adulti dell’Arsenale della pace di Torino. Si tratta del primo appuntamento del percorso di quest’anno dell’Università del Dialogo del Sermig.

“L’Università del Dialogo – viene spiegato in una nota – è lo spazio di formazione permanente promosso dal Sermig, la realtà di pace e solidarietà nata nel 1964 da un’intuizione di Ernesto Olivero e sua moglie Maria”. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di “riflettere sui problemi del nostro tempo in una prospettiva di speranza. Inaugurata in Vaticano il 31 gennaio del 2004 da papa Giovanni Paolo II, negli ultimi anni l’Università del Dialogo ha accolto testimoni di ogni orientamento, della cultura e dei media, dell’economia e della politica, della solidarietà e dell’arte. Adulti con responsabilità particolari disposti a confrontarsi con i giovani, realizzando anche in campo culturale quell’incontro tra generazioni che il Sermig considera indispensabile per cambiare il mondo”.

La nuova sessione 2023-2024 sarà dedicata al tema “Mai più soli”.

L’incontro, con inizio alle 18.45, sarà anche trasmesso in streaming sulle pagine YouTube e Facebook del Sermig e sul sito web www.sermig.org/diretta.