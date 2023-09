Teologia: Assisi, al via le lezioni agli Istituti Teologico e Superiore di Scienze religiose

Oggi, lunedì 25 settembre, riprendono le lezioni agli Istituti Teologico (Ita) e Superiore di Scienze Religiose (Issra) di Assisi. L’Ita, il cui preside è padre Giulio Michelini, offre la formazione culturale, biblica e teologica dei candidati ai ministeri ordinati e agli altri ministeri ecclesiali, la formazione permanente del clero e la preparazione dei laici. L’Issra, invece, diretto da suor Roberta Vinerba, propone la formazione nell’ambito del sapere teologico e delle scienze religiose nel confronto con la cultura contemporanea finalizzata alla formazione religiosa di laici e di persone consacrate per l’assunzione di impieghi professionali in differenti ambiti della vita ecclesiale e secolare. Lo scorso anno i due Istituti contavano circa 250 studenti.

Le iscrizioni per questo nuovo anno sono ancora in corso e c’è possibilità di effettuarle fino al 15 ottobre. Da sottolineare, in particolare, che cresce sempre di più il numero di laici che s’iscrivono all’Issra per avere una formazione personale. “A nome dei vescovi dell’Umbria – afferma mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia, presidente della Conferenza episcopale umbra e moderatore dei due Istituti – auguro ai docenti, al personale non docente e agli studenti dell’Ita e dell’Issra un buon anno accademico. Queste due preziose istituzioni aiutano i futuri sacerdoti, i consacrati e i fedeli laici a pensare la fede e ad acquisire la necessaria e corretta formazione per annunciare e testimoniare la gioia del Vangelo. Le proposte didattico-formative dei nostri Istituti vogliono essere un contributo intelligente alla vita delle nostre Chiese; uno sguardo non ansioso sulla realtà, ma coraggioso e capace di guardare al futuro. L’Ita e l’Isrra, infine, possono sostenere le Diocesi umbre nel fare dello stile e della mentalità sinodale un modo e un metodo del nostro essere ‘Chiesa in missione’, al servizio della gioia del Vangelo tra la gente del nostro territorio”.

Il 24 novembre prossimo ci sarà l’inaugurazione ufficiale dell’anno accademico dei due Istituti: giungerà ad Assisi il card. Mario Grech, segretario generale della Segreteria generale del Sinodo.