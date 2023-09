Tutela minori: Fidenza, domani l’equipe diocesana incontra parroci ed educatori

L’equipe per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili della diocesi di Fidenza promuove un incontro per domani, martedì 26 settembre, presso la sala multimediale san Michele. Si tratta di un importante momento di confronto e aggiornamento dopo il primo convegno dal titolo “Informare per intervenire: la buona relazione educativa” che ha avuto luogo il 9 maggio scorso e durante il quale sono intervenuti Chiara Griffini, psicologa e psicoterapeuta, e don Francesco Airoldi, vice-responsabile del Servizio Tutela Minori nella diocesi di Bergamo.

All’incontro sono invitati, oltre coloro che si rapportano con i più giovani nella quotidianità, i parroci e i coordinatori dei centri estivi.