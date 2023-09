Pontefici: “Papale papale”, su un podcast di Vatican News le voci dei Papi, da Pio XII a Francesco, in dialogo tra loro a partire da una parola

“Papale papale”. Questa locuzione che indica un modo di comunicare con assoluta franchezza, senza reticenze o mezzi termini, è il titolo di un nuovo podcast di Vatican News-Radio Vaticana che attinge all’archivio dell’emittente pontificia per far riascoltare le voci dei Pontefici, conservate a partire dal 1931. Il podcast ripercorre il magistero di Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco e prendendo spunto da una parola, propone riflessioni tratte da discorsi, omelie e Angelus che si intersecano con le pagine del Novecento e con l’inizio del terzo millennio. Le parole al centro di ogni episodio – spiega Vatican News rilanciando l’iniziativa sul suo portale – formano un tessuto di voci in grado di rivolgersi, in modo sempre attuale, agli uomini di ogni tempo. Un “vocabolario sonoro dei Papi” che esorta a meditare su temi illuminati dalla luce del Vangelo. “Papa” è la prima parola di questo nuovo itinerario, che si apre lunedì 25 settembre sulle frequenze di Radio Vaticana, ogni giorno alle 6.41 e dal lunedì al venerdì anche alle 19.46, e on line sul sito Vatican News e sulle principali piattaforme audio tra cui Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Le voci dei Papi accompagneranno anche grandi avvenimenti, come l’Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, in programma a partire dal prossimo 4 ottobre, a partire dalle parole “partecipazione”, “missione” e “insieme”. Ci saranno anche “Natale” e “Pasqua” che si legano all’anno liturgico e il termine “sterminio” legato al 27 gennaio, il giorno in cui si commemorano le vittime della Shoah. Il podcast “Papale papale” è a cura di Amedeo Lomonaco con la collaborazione di Fabio Colagrande e Benedetta Capelli. Le immagini, come quella della copertina, sono realizzate da Mauro Pallotta, in arte Maupal.