Diocesi: Cuneo-Fossano, in serata a Centallo assemblea ecclesiale

È in programma per la serata di lunedì 25 settembre, a Centallo, l’assemblea diocesana di Cuneo-Fossano. I lavori prenderanno il via alle 18.30 con un momento di preghiera nella chiesa parrocchiale. I partecipanti si trasferiranno poi al vicino Nuovo Cinema Lux dove, dopo il saluto del vescovo Piero Delbosco, sarà don Duilio Albarello a presentare la relazione “‘Vino nuovo in otri nuovi’. Quattro conversioni pastorali per la Chiesa oggi”. Seguirà un confronto in gruppi e poi, dopo la cena, gli interventi di don Flavio Luciano su “La nostra formazione”, don Sebastiano Carlo Vallati su “Norme diocesane e Lettera pastorale” e di mons. Delbosco che presenterà la “Proposta per un lavoro di discernimento nelle parrocchie, unità/zone pastorali, in vista dei cambiamenti, alla luce del cammino sinodale”.

Invitando alla partecipazione all’assemblea, il vescovo ha sottolineato che “tale appuntamento è un importante momento di Chiesa, di ascolto e di incontro, che dà inizio ufficiale alle attività pastorali diocesane e parrocchiali”.