Diocesi: Reggio Calabria, si apre la stagione Csi. Mons. Morrone, “formare educatori e sportivi che siano persone autentiche”

(Foto Csi Reggio Calabria)

“In un momento storico così complesso, lo sport e il gioco, ispirati ai valori cristiani, possono dar vita a nuove e significative relazioni, contribuendo anche a formare educatori e sportivi che siano prima di tutto uomini autentici”. Si apre con l’incoraggiamento di mons. Fortunato Morrone, arcivescovo metropolita della diocesi Reggio-Bova e presidente della Cec, la stagione sportiva del Csi Reggio Calabria. Venerdì scorso, mons. Morrone ha incontrato i ragazzi e i giovani vincitori, nelle varie categorie, del Campionato polisportivo oratorio Cup 2023. Don Mimmo Cartella, consulente ecclesiastico del Csi reggino, ha ricordato durante l’introduzione come “lo sport in parrocchia è e rimane una efficace opportunità di aggregazione e di coinvolgimento di molte persone, anche le più lontane”. “L’attività sportiva in parrocchia, consente l’attivarsi di relazioni educative significative, continuative e durature”.





Durante le premiazioni, per l’occasione presenti anche diversi parroci, i responsabili del Laboratorio educativo Csi “Sport e parrocchie”, Ilenia Adore e Francesco Paviglianiti, introdotti da presidente e vice presidente Csi Reggio Paolo Cicciù e Domenico Aricò, hanno presentato il nuovo progetto sportivo ed educativo promosso dal Csi Reggio Calabria: “Tutta un’altra partita, in parrocchia!”. In questo inizio di anno sportivo e pastorale, ogni parrocchia, potrà promuovere e sposare il percorso educativo e formativo presentato dal Csi. Il progetto, è legato ai bisogni delle comunità parrocchiali e ai vari contesti territoriali. L’iniziativa pensata dal Csi prevede tre azioni specifiche d’intervento.

Nella prima è prevista la formazione con l’avvio dei percorsi formativi (con rilascio di qualifica). Nella seconda area d’intervento del progetto, è inserita l’iniziativa di sport e rigenerazione urbana: “Play. Scendi a giocare con noi”. La terza parte del progetto prevede la creazione del Gruppo sportivo parrocchiale attraverso l’avvio di percorsi sportivi all’interno della parrocchia. Per maggiori informazioni e/o adesioni è possibile contattare l’equipe “Sport e parrocchie” chiamando i numeri 338.9141383 – 347.8806800 o visitando il sito www.csireggiocalabria.it.