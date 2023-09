Marocco e Libia: Caritas Termoli-Larino, invito a contribuire per gli interventi a favore delle popolazioni colpite

La Caritas diocesana di Termoli-Larino invita a contribuire agli interventi di Caritas Italiana per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto in Marocco e dell’alluvione in Libia. “Non si spengono i riflettori sulla grave emergenza che stanno vivendo il Marocco e la Libia dopo i tragici eventi, un terremoto e un alluvione, che hanno colpito i due Paesi nordafricani poche settimane fa”, si legge in una nota diffusa dalla diocesi di Termoli-Larino, nella quale viene sottolineato come sia stato “immediato l’intervento di Caritas italiana in Marocco dove, in collaborazione con Caritas Marocco e Caritas Internationalis, si sta provvedendo a fornire aiuti immediati e a mappare i bisogni in vista di un sostegno di medio – lungo periodo. Molto difficile la situazione anche in Libia a seguito delle spaventose alluvioni che hanno provocato, secondo stime dell’Onu, oltre 4.000 vittime, 9.000 dispersi e 40.000 sfollati”.

Per entrambi i Paesi, si raccomanda di non inviare aiuti materiali. La Caritas diocesana di Termoli-Larino invita alla solidarietà: maggiorni informazioni sul sito web donazioni.caritas.it.