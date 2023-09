Diocesi: Termoli, al via stasera gli incontri nelle zone per iniziare il nuovo anno pastorale

Entra nel vivo il cammino di preparazione per iniziare il nuovo anno pastorale della diocesi di Termoli-Larino. Quest’anno, dopo la diffusione della lettera pastorale del vescovo, mons. Gianfranco De Luca, dal titolo “Lui cammina con noi” si partirà attraverso sei incontri nelle zone pastorali che vedranno impegnato ciascuno sul proprio territorio per poi procedere con un convegno diocesano nel quale si raccoglierà quanto emerso nelle singole realtà e si definirà il percorso da seguire.

Si comincerà oggi, 25 settembre, alle 18, a Termoli, nella Sala Parrocchiale del Carmelo; domani, 26 settembre, sempre alle 18, a Larino, nella Sala del Centro Pastorale Beata Vergine Maria. E ancora: 27 settembre ore 18 – Montenero di Bisaccia – parrocchia San Paolo

28 settembre ore 18 – Guglionesi – salone parrocchiale; 29 settembre ore 18 – Casacalenda – Centro della comunità; 30 settembre ore 18 – Santa Croce di Magliano – Centro il Platano.

Dopo la preghiera iniziale, il vescovo presenterà sinteticamente la lettera pastorale. A questa presentazione farà seguito una breve illustrazione del metodo di lavoro che si dovrà applicare. Ci si divide quindi in piccoli gruppi per lavorare su alcune delle tematiche che la lettera propone. I lavori nei gruppi saranno accompagnati da facilitatori. Giovedì 5 ottobre 2023, alle 18, convegno diocesano presso la Sala Giovanni Paolo II della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Termoli. “In questo modo – osserva il vescovo De Luca – cerchiamo di sintonizzarci sempre meglio con il cammino della Chiesa italiana e soprattutto procediamo nell’impegno di acquisire lo stile sinodale richiesto dallo Spirito alla Chiesa di questo tempo. Grazie e prepariamo questi appuntamenti innanzitutto con la preghiera e anche con la lettura della breve lettera che ne indica la traccia”.