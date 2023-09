Giovani: card. Zuppi, “forse è il tempo perché anche noi credenti troviamo il coraggio di parlare di sessualità”

“Forse è tempo perché anche noi credenti troviamo il coraggio di parlare di sessualità senza infingimenti, nella prospettiva dell’integrazione tra vita umana e vita spirituale”. E’ la proposta del card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, per l’educazione affettiva dei giovani, che “nasconde un’esigenza ancora più profonda: l’educazione alla vita interiore, all’incontro con le profondità di sé stessi”. “Da pochi giorni in tutta Italia si sono aperte le scuole e tra pochi giorni inizieranno le lezioni nelle Università”: nella sua introduzione al Consiglio permanente dei vescovi italiani, il cardinale presidente ha rivolto “un augurio speciale di buon anno scolastico e accademico a tutti: ai docenti, agli studenti e al personale amministrativo. Che sia un anno di crescita intellettuale e umana. Dalla scuola dell’infanzia ai Centri di ricerca universitari siano questi i luoghi in cui si possa fare esperienza di un sapere che edifica la comunione e la pace”.