Diocesi: Vallo della Lucania, venerdì 29 settembre una tavola rotonda su “Turismo e investimenti sostenibili per la tutela del creato. Vacanze all’insegna della Laudato si’”

In occasione della Giornata mondiale del turismo, venerdì 29 settembre, ad Acciaroli, l’Ufficio diocesano per la pastorale del tempo libero, turismo e sport di Vallo della Lucania organizza, in collaborazione con il Comune di Pollica, una tavola rotonda per riflettere su “Turismo e investimenti sostenibili per la tutela del creato. Vacanze all’insegna della Laudato si’”. L’incontro avrà luogo alle 17 presso il ristorante “Mediterraneo” di Acciaroli. Concluderà, alle 18.30, mons. Vincenzo Calvosa, vescovo di Vallo della Lucania, il quale animerà un momento di preghiera per il creato.