Diocesi: Savona-Noli, nel weekend sinodali in pellegrinaggio a Marzabotto e Monte Sole. Prossima sessione il 13 e 14 ottobre

Il 30 settembre e il 1° ottobre i membri dell’assemblea e della segreteria del Sinodo diocesano “Chiesa di Savona, prendi il largo, confidando” si recheranno in pellegrinaggio a Marzabotto e Monte Sole, “luoghi densi di memoria per via dell’eccidio di 1.830 persone perpetrato dalle truppe nazifasciste nel 1944 e della presenza della Piccola Famiglia dell’Annunziata, comunità monastica fondata dal presbitero e teologo don Giuseppe Dossetti”. La partenza – spiega una nota della diocesi di Savona-Noli – sarà sabato mattina. Nel pomeriggio il vescovo Calogero Marino guiderà il percorso lungo la Via Martyrum a Monte Sole, che si conclude al cimitero di Casaglia, dov’è sepolto don Dossetti. Domenica al mattino insieme ai monaci di Monte Sole i pellegrini prenderanno parte alla messa, seguita dall’incontro con i monaci stessi. Dopo il pranzo si rientrerà in diocesi.

Intanto la segreteria sinodale ha definito il programma dell’undicesima sessione del 13 e 14 ottobre al seminario vescovile. Il 13 alle 18.30 sarà celebrata la messa e alle 20.45 un membro della commissione per i testi presenterà il documento da approvare. In conclusione mons. Marino illustrerà il pellegrinaggio in Egitto e Terra Santa (Il Cairo, Monte Sinai, Gerusalemme), che lo stesso vescovo intende proporre in conclusione del cammino del Sinodo ai membri dell’Assemblea, ai dipendenti e collaboratori della curia diocesana e alle persone interessate e che si svolgerà in estate.

La seconda giornata di lavori si aprirà alle 9.15 con le lodi e proseguirà con la discussione e votazione dei capitoli del documento relativo al secondo anno di lavoro delle commissioni.