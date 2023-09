Diocesi: Cucine economiche popolari di Padova, il 27 settembre la presentazione del bilancio sociale

Mercoledì 27 settembre, alle 10 a Padova (via Tommaseo 12), sarà presentato il bilancio sociale delle Cucine economiche popolari. Un servizio nato 140 anni fa, reso possibile grazie alla collaborazione con molti soggetti, enti e realtà, al volontariato nelle sue varie forme, alle donazioni. Il secondo anno il bilancio sociale presenta e racconta le Cucine economiche popolari attraverso le attività, le persone, i numeri. La presentazione del bilancio sociale 2022 sarà l’occasione anche per un aggiornamento sul progetto delle nuove Cucine economiche sociali e su altre iniziative in corso. Interverranno, tra gli altri: don Luca Facco, presidente Fondazione Nervo Pasini; suor Albina Zandonà, direttrice Cucine economiche popolari; Giacomo Boesso, professore ordinario del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli studi di Padova.