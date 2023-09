Papa Francesco: Angelus, “ringrazio i vescovi della Cei che fanno di tutto per aiutare i migranti”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Ringrazio in modo speciale i vescovi della Conferenza episcopale italiana che fanno di tutto per aiutare i nostri fratelli e sorelle migranti”. È lo speciale omaggio del Papa, al termine dell’Angelus di ieri in piazza San Pietro. “Abbiamo sentito, poco fa, mons. Baturi in televisione, nel programma ‘A Sua Immagine’ che spiegava questo”, ha sottolineato Francesco, che ha poi rinnovato l’invito a partecipare alla Veglia ecumenica di preghiera, intitolata “Together – Insieme”, in programma sabato prossimo, 30 settembre, in piazza San Pietro, in preparazione al Sinodo sulla sinodalità che inizierà il 4 ottobre. “Ricordiamo la martoriata Ucraina e preghiamo per questo popolo che soffre tanto”, l’ennesimo appello per la pace.