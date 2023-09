Vita consacrata: Resurrezionisti, p. Evandro Miranda Rosa nuovo superiore generale

Durante il 34° Capitolo generale dei Resurrezionisti, tenutosi a Roma sul tema “Camminare insieme nella speranza”, i capitolari hanno eletto p. Evandro Miranda Rosa superiore generale dell’Ordine per i prossimi sei anni. In questo modo, p. Evandro è diventato il primo brasiliano di nascita e membro della Regione sudamericana a ricoprire questo incarico nei 187 anni di esistenza della Congregazione della Resurrezione.

Padre Evandro è nato il 21 luglio 1975 a Mairiporã, nello Stato di San Paolo, in Brasile. La sua parrocchia di origine è quella dell’Immacolata Concezione, a Franco da Rocha, nella periferia di São Paulo, nel territorio della diocesi di Bragança Paulista. È in questa parrocchia che don Evandro ha ricevuto tutti i sacramenti dell’iniziazione cristiana e ha presieduto la sua prima messa. Allo stesso modo, è stato l’ambiente originario in cui p. Evandro ha conosciuto la Congregazione della Resurrezione, che lavorava nella parrocchia.

Padre Evandro è entrato nel noviziato della Regione sudamericana della Congregazione della Resurrezione a Curitiba, nello Stato di Paraná, in Brasile, nel 1995 e ha professato i suoi primi voti il 2 febbraio 1996. Sempre a Curitiba, come seminarista, ha studiato filosofia presso lo Studium Osbm. Nel dicembre 1997 è stato trasferito a Roma, in Italia, ed è diventato membro del Collegium Resurrectionis Romae. Ha studiato Sacra Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana, dove ha conseguito il baccellierato in Teologia sacra. Durante questo periodo, p. Evandro ha professato i voti perpetui nella Congregazione della Resurrezione ed è stato ordinato diacono nella chiesa della casa generalizia dei Resurrezionisti a Roma, rispettivamente il 2 febbraio 2000 e il 28 aprile 2000. L’8 settembre 2001, p. Evandro è stato ordinato sacerdote nella chiesa di “Cristo Risorto”, a Franco da Rocha, con l’imposizione delle mani del vescovo di Hamilton (Bermuda), mons. Robert J. Kurtz.

Da sacerdote, p. Evandro ha continuato la sua vita accademica, approfondendo gli studi teologici.

Durante i suoi 22 anni di sacerdozio, p. Evandro è stato prevalentemente impegnato nel processo di formazione di nuovi sacerdoti e ha svolto incarichi amministrativi nella Congregazione della Resurrezione. Nel 2011, p. Evandro è stato eletto per la prima volta membro del governo generale della Congregazione della Resurrezione. Durante il primo mandato di sei anni, ha sviluppato il ruolo di procuratore generale e di superiore locale della Casa romana dei Resurrezionisti. Nel 2017, durante il 33° Capitolo generale dei Resurrezionisti, p. Evandro è stato scelto come vicario generale. Da allora, al passo con le attività del procuratore generale, p. Evandro ha svolto anche il ruolo di economo generale del suo Ordine. Nel frattempo, p. Evandro ha fornito assistenza pastorale, su richiesta, nelle parrocchie italiane e in quelle anglofone della Congregazione della Resurrezione negli Stati Uniti, in Canada e nelle Bermuda.

P. Robert Rapińczuk (Provincia di Polonia) è stato eletto primo consigliere generale, p. Andrzej Gieniusz (Provincia di Polonia) è stato eletto 2° consigliere generale, p. Krzysztof Swół (Provincia di Polonia) è stato eletto 3° consigliere generale.