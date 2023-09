Tecnologia: Mattarella, “corrisponda alle urgenze evidenziate dalle crisi, dal cambiamento climatico alle pandemie”

“Assetti produttivi ispirati a elevata intensità tecnologica devono saper corrispondere, infatti, alle urgenze evidenziate dalle crisi che si sono sviluppate, da quella del cambiamento climatico al dispiegarsi di pandemie che hanno investito tutta l’umanità”. Lo ha scritto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente dell’Istituto italiano di tecnologia, Gabriele Galateri, in occasione del ventesimo anniversario della fondazione.

“La Repubblica – ricorda il Capo dello Stato – promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Una cornice di principi e valori che vede nella innovazione una inestimabile risorsa per il progresso sociale ed economico del Paese. Un progresso in grado di essere coerente con le emergenti priorità fatte proprie dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite”.

“L’implementazione di tecnologie orientate a un crescente utilizzo di risorse rinnovabili concorre”, sottolinea Mattarella, “a dare attuazione al principio di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi sancito dalla nostra Costituzione. Parimenti, in ambito sanitario, l’applicazione di innovazioni tecnologiche alla medicina rappresenta un efficace strumento di attuazione del diritto fondamentale alla salute”. “La Fondazione Istituto italiano di tecnologia ha apportato un considerevole contributo in questo senso – conclude il presidente – e mi è grato unirmi alle celebrazioni per il ventesimo anniversario, con l’apprezzamento per i traguardi raggiunti e l’incoraggiamento per l’attività futura”.