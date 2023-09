Fondazione Missio: dalle diocesi italiane oltre 6 milioni di euro per le missioni. La generosità dei fedeli di Ozieri e Ischia. Record nel Triveneto

È stato inviato ai direttori di tutti i Centri missionari diocesani in Italia l’opuscolo “Il contributo delle diocesi italiane per l’anno 2022”, che pubblica resoconti e graduatorie in ordine alla cifra versata da ciascuna diocesi al Fondo universale di solidarietà (Fus) delle Pontificie opere missionarie. Le offerte raccolte nel 2022 dalle singole diocesi (e fatte pervenire all’amministrazione della Fondazione Missio entro il 28 febbraio 2023) sono state inserite in un resoconto che descrive le somme versate sia per le singole Opere (Propagazione della fede, San Pietro Apostolo, Infanzia missionaria), sia per la Giornata missionaria.

Sfogliando l’opuscolo è possibile leggere due graduatorie per ogni regione ecclesiastica: la prima – puntualizza il sito di Missio – è per cifra assoluta versata, mentre la seconda è “pro capite”, cioè tiene conto del numero degli abitanti della diocesi. Ma, di pagina in pagina, è anche possibile farsi un’idea della cifra totale versata dall’intera regione ecclesiastica oppure dalle singole diocesi.

Così, per esempio, si scopre che la regione ecclesiastica che ha contributo con la cifra assoluta più alta è il Triveneto, con oltre 1,2 milioni di euro offerti, mentre la regione più popolosa (la Lombardia) è subito sotto, con oltre un milione di euro versati al Fus.

Un’altra curiosità: la diocesi in testa alla graduatoria per cifra assoluta versata è quella di Milano, seguita da Roma; ma se si tiene conto del dato pro capite, la più generosa è la diocesi di Ozieri in Sardegna, che precede la diocesi di Ischia.

“Ovviamente non è tanto importante chi versa di più, quanto piuttosto la cifra raccolta nella sua complessità: ricordiamo, infatti, che tutte le offerte vanno a contribuire al Fus delle Pontificie opere missionarie e sono destinate alle Chiese di nuova o recente costituzione, prive – chiarisce Missio – di una piena autonomia finanziaria o che versano in situazioni di emergenza a causa di guerre, carestie o calamità naturali”.

Per l’anno 2022, la somma delle offerte pervenute da tutte le diocesi italiane è di 6.155.313,38 euro, cifra confluita nel Fus che – grazie ai contributi arrivati da tutte le direzioni nazionali delle Pontificie opere missionarie, tra cui l’Italia – ha raggiunto un totale di 98.354.896 euro. Questa cifra rappresenta gli aiuti distribuiti alle Chiese di missione nel 2022, suddivisi nei cinque continenti.

“È bello pensare che anche quei 38 centesimi, che il singolo fedele ha versato nel suo anonimato nella diocesi più nascosta d’Italia, possano essere usati per contribuire al sostegno di una missione nel mondo”, conclude l’articolo di Missio.