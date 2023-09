Vita consacrata: Figli di S. Maria Immacolata, p. Mario Roncella nuovo superiore generale

Il XX Capitolo generale dei Figli di S. Maria Immacolata ha votato, a luglio, per il rinnovo degli incarichi della Congregazione. Sono stati eletti superiore generale p. Mario Roncella, 1° consultore (vicario generale) p. Enrico Spano, 2° consultore p. Fritz Tohoy, 3° consultore p. Ruben Sirera, 4° consultore p. Francesco Puddu, economo generale p. Eric Gonzales.

Padre Mario Roncella è nato a Roma l’8 settembre 1946, ha ricevuto il battesimo nella parrocchia N.S. di Guadalupe a Roma e la prima comunione e Cresima nella parrocchia di Santa Angela Merici a Santa Severa nel 1956 deve i suoi genitori si erano trasferiti.

Entrato come aspirante dei Figli di S. Maria Immacolata a Porto-Fiumicino, ha frequentato le scuole medie e ginnasiali. Ha completato gli studi classici con il liceo a Roma.

Dopo il noviziato ha emesso la prima professione religiosa nel 1964 e la professione perpetua nel 1967.

Completata la formazione religiosa e gli studi filosofico-teologici è stato ordinato sacerdote il 6 maggio 1973.

Dopo breve permanenza in Italia e stato inviato in Argentina come missionario dove è rimasto fino al 1990. Nel 1991 apre la missione in Polonia. Eletto consultore generale ritorna in Italia due anni dopo e riveste il ruolo di maestro dello Studentato dei chierici. È stato nominato parroco di Verona S. Maria Ausiliatrice nel 1999 e vi è rimasto fine al 2008. È ritornato a Porto come maestro dei chierici finché dopo il Capitolo generale del 2011 è stato rinviato in Polonia. Tornato in Italia dopo qualche anno, è di nuovo a Fiumicino come aiuto nella parrocchia di Stella Maris.

Nell’ottobre del 2018 è stato nominato economo generale della Congregazione in luogo di p. Gilberto Principessa.

Prende il posto di padre Roberto Amici che ha ricoperto il ruolo di superiore generale della Congregazione per 2 sessenni.