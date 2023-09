Consiglio Permanente: Cei, dal 25 al 27 settembre la sessione autunnale

Da lunedì 25 a mercoledì 27 settembre si svolgerà a Roma, presso la sede della Cei, la sessione autunnale del Consiglio episcopale permanente.

I lavori, che saranno introdotti lunedì pomeriggio (alle 16) dal cardinale presidente Matteo Zuppi, prevedono un approfondimento sul tema della formazione dei sacerdoti oggi e un focus sul Cammino sinodale delle Chiese in Italia. All’ordine del giorno anche la presentazione del programma dell’Assemblea Generale Straordinaria (Assisi, 13-16 novembre) e un aggiornamento delle linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili alla più recente normativa, in particolare all’ultima versione delle Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis (11 ottobre 2021) e di Vos estis lux mundi (25 marzo 2023). Mercoledì 27 settembre, alle 15.30, nella sede della Cei (Circonvallazione Aurelia, 50), il segretario generale, mons. Giuseppe Baturi, incontrerà i giornalisti a conclusione dei lavori.