Diocesi: Bolzano-Bressanone, gli auguri di mons. Muser al nuovo abate di Muri-Gries, padre Peter Stuefer

I confratelli benedettini hanno eletto oggi, giovedì 21 settembre, padre Peter Stuefer nuovo abate dell’abbazia di Muri-Gries a Bolzano. 61 anni, originario di Sarentino, sarà introdotto solennemente nell’incarico di nuovo abate l’11 novembre prossimo, festa di san Martino patrono del convento; guiderà la comunità per i prossimi sei anni e avrà anche la responsabilità sugli affari economici del convento. Il vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, appresa la nomina si è congratulato con il nuovo abate: “Ti auguro la gioia in Cristo e nella vocazione spirituale, il sostegno dei tuoi confratelli, una mano felice e, non da ultimo, la fiducia nella guida di Dio. Auguro a te e alla tua comunità monastica un buon futuro”. Nell’occasione, il vescovo ha voluto ringraziare tutti i religiosi della diocesi per la loro presenza e il loro lavoro: “La nostra Chiesa perderebbe una parte importante della sua vitalità senza le comunità religiose con i loro diversi accenti spirituali. Nella storia della Chiesa, proprio gli ordini e le comunità religiose sono sempre stati fonti di riflessione e di rinnovamento per l’intero popolo di Dio. Grazie a religiose e religiosi per esserci sempre, e grazie per il legame e i tanti segni di unità tra le comunità religiose e la nostra diocesi”.

La celebrazione di insediamento del nuovo abate Stuefer, presieduta da mons. Muser, avrà luogo nella chiesa parrocchiale collegiata di Muri-Gries a Bolzano. L’11 novembre, informano dalla diocesi altoatesina, è attesa la partecipazione degli abati degli altri monasteri dell’Ordine benedettino svizzero e dei monasteri tirolesi. Durante il rito al nuovo abate verranno consegnate le insegne, ossia in un anello in segno di fedeltà, la mitra e il pastorale.