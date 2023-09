Sud Sudan: Aics e Amref, cliniche mobili nelle aree più remote contro malnutrizione e malattie comuni

(foto: Amref)

Lotta alla malnutrizione ed accesso ai servizi sanitari: è questo l’obiettivo del progetto “E = mc²” (’Everywhere = mobile clinics, mobile care’ ‘Ovunque = cliniche mobili, assistenza mobile’) che mira a migliorare le condizioni di vita e la salute delle comunità più vulnerabili nelle contee di Tonj South e Tonj East, nello stato di Warrap, Sud Sudan. Nelle aree rurali del Sud Sudan, dove la popolazione è quasi del tutto tagliata fuori dall’assistenza sanitaria, la situazione è estremamente critica: dati recenti evidenziano che oltre 91.000 persone, tra cui donne in gravidanza e bambini sotto i 5 anni, soffrono di malnutrizione acuta con un impatto significativo sulla mortalità e morbilità materna e infantile. Più dei due terzi della popolazione (243.000 persone su un totale di 304.000) necessita di assistenza sanitaria di base, e solo una bassa percentuale delle donne in gravidanza riceve visite prenatali complete ed ha un accesso limitato a cure qualificate durante il parto. Per facilitare l’accesso alle cure a chi ne ha più bisogno, il progetto, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ed in linea con le priorità nel settore dell’Emergenza, intende agire sul decentramento dei servizi sanitari portandoli nelle le comunità più remote e lontane dai centri sanitari attraverso l’allestimento di cliniche mobili fornite di materiali medici, farmaci ed equipaggiamento medico. Nel 2023 Aics ha finanziato progetti in Sud Sudan per 7 milioni. Quattro cliniche mobili per la nutrizione sono già in funzione, fornendo servizi essenziali, tra cui il trattamento di malattie comuni come diarrea, malaria e polmonite, visite prenatali per le donne incinte e altri servizi sanitari. Inoltre, è stata acquistata un’ambulanza dedicata al trasferimento di emergenze ostetriche-neonatali, per un accesso più rapido ai servizi medici di cui la popolazione ha bisogno. A seguito di un incontro nel luglio 2023 è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra le istituzioni locali e gli stakeholder coinvolti nel progetto, a sottolineare l’importanza della collaborazione e dell’impegno congiunto per migliorare la salute e il benessere delle comunità di Tonj South e Tonj East.