“A 33 anni dalla sua tragica scomparsa, onoriamo il Giudice Rosario Livatino, simbolo di coraggio e determinazione nella lotta alla criminalità organizzata. Il suo esempio continua a ispirarci oggi. La sua memoria vive attraverso l’impegno per un’Italia più giusta e sicura”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ricorda in un post condiviso sui social network il “giudice ragazzino” ucciso 33 anni fa per mano di sicari della mafia agrigentina.