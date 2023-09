Incontri del Mediterraneo: Tv2000, programmazione speciale sul viaggio di Papa Francesco a Marsiglia

Programmazione speciale di Tv2000, 22 e 23 settembre, dedicata al viaggio apostolico di Papa Francesco a Marsiglia per la conclusione dei ‘Rencontres Méditerranéennes’. Le dirette iniziano venerdì 22 settembre con lo speciale del programma ‘Il diario di Papa Francesco’, in onda alle 16, e si concludono sabato 23 settembre con la conferenza stampa sul volo di ritorno alle ore 23.

Tra gli eventi in diretta con il Pontefice: il 22 settembre l’accoglienza del presidente della Repubblica alle 16.15, la preghiera mariana con il clero diocesano nella Basilica di ‘Notre Dame de la Garde’ ore 17.15 e il momento di raccoglimento con i leader religiosi nei pressi del memoriale dedicato ai marinai e ai migranti dispersi in mare ore 18; il 23 settembre la sessione conclusiva dei ‘Rencontres Mediterraneennes’ nel ‘Palais du Pharo’ ore 10, l’incontro con il presidente della Repubblica alle 11.30 e la messa presieduta da Francesco nello stadio Velodrome alle 16.15.

Approfondimenti, servizi e collegamenti con gli inviati nel Tg2000, nel Giornale Radio e nei programmi informativi di InBlu2000. Tra gli ospiti degli speciali di Tv2000 dedicati al viaggio: mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale; Marco Impagliazzo, presidente Comunità di Sant’Egidio; Izzedin Elzir, Imam di Firenze, mons. Francesco Cacucci, arcivescovo emerito di Bari-Bitonto; Vincenzo Buonomo, Consigliere Generale dello Stato della Città del Vaticano; Xavier Sartre, giornalista di Radio Vatican,a e padre Lorenzo Prencipe, missionario scalabriniano direttore Centro Studio Emigrazioni Roma.