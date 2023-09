“A trentatré anni dal suo assassinio ricordiamo la figura e la memoria del giudice Rosario Livatino, uno dei tanti magistrati che ha pagato con la vita la lotta alla criminalità organizzata in Sicilia. Il suo insegnamento, il suo coraggio e il suo pensiero sono forti e attuali ancora oggi”. Così il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, in occasione del 33° anniversario dell’uccisione del “giudice ragazzino” per mano di sicari della mafia agrigentina.