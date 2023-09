Rosario Livatino: Fontana, “ne onoriamo la memoria, sottolineandone insegnamento e valori che le Istituzioni si impegnano a trasmettere in particolare alle giovani generazioni”

“Trentatré anni fa il giudice Rosario Livatino veniva barbaramente ucciso in un vile agguato mafioso. Autentico servitore dello Stato e uomo di profonda fede, egli svolse il proprio lavoro di magistrato con grande fermezza e rigore morale fino al sacrificio più estremo. Sono orgoglioso di aver potuto ospitare alla Camera dei deputati, nello scorso gennaio, la reliquia del Beato Rosario Livatino. Ne onoriamo la memoria, sottolineandone l’insegnamento e i valori che ci ha tramandato e che le Istituzioni si impegnano quotidianamente a trasmettere a beneficio, in particolare, delle giovani generazioni”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in occasione del 33° anniversario dell’uccisione del “giudice ragazzino” per mano di sicari della mafia agrigentina.