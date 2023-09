Festival francescano: Bologna, domani il card. Zuppi interverrà a “Sogni infranti”. Sabato dialogo con lo scrittore Éric-Emmanuel Schmitt

Nell’ambito del Festival francescano, domani, venerdì 22 settembre l’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Maria Zuppi, interverrà a “Sogni infranti” insieme alla giornalista Cecilia Sala. L’incontro è in programma alle 18 in piazza Maggiore. Sabato 23, invece, alle 10.30 dialogherà con lo scrittore Éric-Emmanuel Schmitt su “Gerusalemme, sogno di fraternità”.

Infine, domenica 24 alle 10 in piazza Maggiore, l’arcivescovo celebrerà la messa a conclusione del Festival francescano.