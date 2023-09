Migranti: oggi a Lecce il seminario finale del progetto “Com.In.4.0 | Competenze per l’integrazione”

Si terrà oggi, giovedì 21 settembre dalle 14 alle 16 nell’ex Conservatorio di Sant’Anna (con ingresso da via G. Libertini, 15) a Lecce il seminario finale del progetto Com.In.4.0 | Competenze per l’integrazione, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo nazionale ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018. Il partenariato è composto da cinque regioni del Sud Italia (Regione Puglia beneficiario capofila, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia) e da Nova consorzio nazionale per l’innovazione sociale in qualità di partner tecnico di supporto. L’evento, dal titolo “Modello Com.In.4.0: dal networking istituzionale alle azioni pilota a livello locale”, prevede, dopo i saluti istituzionali, la presentazione delle attività realizzate e degli obiettivi raggiunti da parte dei referenti regionali, con particolare attenzione all’opportunità di connettere il sistema di accoglienza degli stranieri con il fenomeno dello spopolamento interno di alcune zone del Sud Italia. A seguire, ci sarà la proiezione video finalisti e la premiazione del vincitore di “MultiMo(n)di per fare integrazione”, il contest interregionale patrocinato da Anci e dedicato alle politiche di inclusione attuate dagli enti locali, in forma singola o associata, delle cinque regioni partner, con l’obiettivo di valorizzare le migliori e più innovative pratiche di integrazione dei migranti realizzate nei diversi territori, di favorire un dialogo e uno scambio e di contribuire alla crescita delle comunità in un’ottica interculturale. Esito della prima fase del contest è stata la realizzazione dell’omonimo podcast in 12 puntate che racconta le policy attraverso le voci dirette dei protagonisti, che può essere ascoltato su Spreaker e sulle principali piattaforme di streaming. Tra queste, sono risultate finaliste “Famiglie senza confini”, candidata dal Comune di Bari, e “Castelpoto, il piccolo comune cosmopolita”, candidata dal Comune di Castelpoto (Bn), a cui sono stati dedicati due videoreportage, pubblicati sulla pagina Facebook Integrazione.org. Al video con il maggior numero di like sarà corrisposto un premio in denaro del valore di 10mila euro da utilizzare in favore delle politiche di integrazione del proprio territorio. Nella terza e ultima parte si parlerà della nuova programmazione Fami e del ruolo delle Regioni nella governance del fenomeno migratorio.