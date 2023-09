Laudato si’: Comece, invito a diocesi e realtà cattoliche a partecipare al sondaggio Elsia sulle ricadute dell’enciclica

(Bruxelles) La Commissione delle Conferenze episcopali dell’Unione europea (Comece) “incoraggia le diocesi e le organizzazioni cattoliche di tutta Europa a partecipare al sondaggio dell’Alleanza europea Laudato si’ (Elsia), che mira a comprendere come l’enciclica di Papa Francesco – Laudato si’ – abbia avuto risonanza in tutta Europa e le iniziative che ha ispirato”. La Comece sostiene dunque il lancio dell’indagine “Living Laudato si’”. “Dopo il successo della fase pilota in Irlanda – si legge in una nota odierna –, diocesi e organizzazioni cattoliche in Portogallo, Francia, Scozia, Inghilterra e Galles, Lussemburgo, Belgio, Italia, Germania, Croazia, Paesi Bassi e Austria sono state invitate a partecipare”. La scadenza per rispondere al sondaggio è il 31 ottobre 2023. “Tutte le Conferenze episcopali europee, le diocesi, le Congregazioni religiose, le Ong e le reti cattoliche, i movimenti cattolici, le organizzazioni ecclesiali, le scuole e le università cattoliche sono invitate – ribadisce Comece – a partecipare attivamente a questa iniziativa completando il sondaggio online”. Il sondaggio è disponibile qui.

Un consorzio di università cattoliche ha il compito di raccogliere e analizzare i dati raccolti. È composto da: St Mary’s University – Twickenham, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Universidade Católica Portuguesa, Universitat Ramon Llull, Hrvatsko Katoličko Sveučilište, Emd-Ecole de Management Marsiglia. Elsia intende presentare i risultati del sondaggio alle celebrazioni della VI Giornata di riflessione sulla Laudato si’ che si svolgerà in Vaticano nel maggio 2024. Il sondaggio è attualmente accessibile in inglese, italiano, portoghese, croato, francese, olandese e tedesco.

La Comece è socio fondatore di Elsia. Altri membri dell’alleanza sono, ad esempio, Caritas Europa, Don Bosco International, Centro sociale europeo dei Gesuiti, Giustizia e Pace Europa, Movimento Laudato si’.