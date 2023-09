Migranti: Forum Terzo settore, “i flussi vanno gestiti, dal governo nessuna soluzione”

“Il Forum Terzo settore e le associazioni che lo compongono sostengono da anni che per gestire il fenomeno migratorio servono politiche integrate, che facciano leva sulla cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, il rafforzamento del soccorso in mare e la costruzione di un sistema di accoglienza e integrazione strutturato e diffuso in Italia. Da tempo non siamo più di fronte a un’emergenza e provvedimenti incentrati su rimpatri più veloci, respingimenti e regole più stringenti per le Ong non sono e non saranno mai una soluzione, come dimostrato anche dagli sbarchi di queste settimane. Dobbiamo inoltre ricordare che un’adeguata gestione dei flussi rappresenta anche un’opportunità per il nostro Paese, per fronteggiare la crisi demografica e la carenza di lavoratori in diversi ambiti”. Lo dichiara Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo settore.