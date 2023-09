Diocesi: Caserta, il Festival Laudato si’ al via il 27 settembre alla presenza del card. Zuppi

Un Festival dedicato alla Laudato si’, l’enciclica di Papa Francesco, nell’ex caserma Macrico di Caserta, trasformata dalla diocesi del capoluogo di Terra di Lavoro in un campo di pace, accoglienza e condivisione per i casertani e per tutti gli uomini di buona volontà. È l’idea del vescovo di Caserta, mons. Pietro Lagnese, per cominciare a rendere fruibile l’ex caserma militare, luogo per definizione bellico, in uno spazio che verrà intitolato proprio alla enciclica del Pontefice come Campo Laudato si’. Il Festival, alla prima edizione, costruito tutto sul rispetto dell’ambiente e sulla partecipazione civica, è il tentativo della diocesi di coniugare la presenza delle persone nella struttura con quello di diventare un luogo di riflessione e confronto per tutto il Paese. “Il Festival Laudato si’ – spiega mons. Lagnese, nella lettera di invito ai casertani – si terrà nell’area in passato nota come Macrico, da tanti anni in stato di abbandono e attualmente di proprietà dell’Istituto diocesano per il sostentamento clero di Caserta. Quell’area, un tempo giardino dell’episcopio, e successivamente utilizzata prima come campo di addestramento militare e poi come centro di rimessaggio per mezzi corazzati, sarà nei prossimi anni restituita alla sua vocazione originaria e messa a disposizione dei cittadini come bene comune: ritornerà a essere un giardino, un campo di pace e di vita, d’incontro, di inclusione e di dialogo tra generazioni”. La rassegna parte il 27 settembre con la presenza del presidente della Cei, il card. Matteo Zuppi (dalle 17 a Caserta, nell’ex Macrico); e terminerà il 4 ottobre, giorno di San Francesco. Due momenti simbolici per celebrare il Tempo del Creato: lo speciale tempo voluto – tra il 1° settembre e il 4 ottobre – da Papa Francesco per ricordare “questa insensata guerra al Creato” che poniamo in essere. Non a caso il tema del Festival sarà: “Che scorrano la giustizia e la pace”, analogo a quello della Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato.

A Caserta ci saranno nove giorni di visite guidate, incontri, festa, dibattiti e momenti di confronto che hanno l’obiettivo di far diventare Caserta il luogo italiano per eccellenza di riflessione sui temi posti dalla Laudato si’ ma anche di condivisione familiare e umana. Tra gli ospiti la Nuova Compagnia di Canto popolare (30 settembre); il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani (3 ottobre); lo scrittore Maurizio De Giovanni (2 ottobre); la presentazione del masterplan dell’area ex Macrico (30 settembre) e tante altre iniziative.