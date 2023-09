Diocesi: Viterbo, il 22 settembre assemblea con il vescovo Piazza. “Evangelizzazione dei contesti vitali”

(Foto Diocesi di Viterbo)

“Evangelizzazione dei contesti vitali. Strutture a servizio dell’evangelizzazione”: è questo il tema dell’assemblea diocesana convocata dal vescovo di Viterbo, mons. Orazio Francesco Piazza, in cattedrale, a partire dalle ore 16.00 di venerdì 22 settembre.

“Sarà un momento importante di Chiesa, dove il vescovo – spiega un comunicato – traccerà il cammino pastorale che si colloca all’interno della nuova progettazione pastorale della diocesi e della riorganizzazione degli uffici di curia”. Dopo la preghiera iniziale, il vescovo terrà la sua relazione. Sono poi previsti i contributi dalla curia, dagli ambiti e dal territorio. “Sono invitati a partecipare i sacerdoti e le comunità parrocchiali, i laici impegnati, i religiosi e tutti coloro che vorranno impegnarsi a camminare in modo sinodale a servizio della Chiesa locale”. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming e sui canali social della diocesi di Viterbo a partire dalle ore 15.50 fino a termine assemblea prevista per le ore 18.00.