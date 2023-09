Diocesi: Caritas Bologna alla VIII edizione del Festival della Partecipazione, organizzerà due incontri su povertà giovanile e sartoria per donne con fragilità

Da venerdì 22 a domenica 24 settembre si svolgerà a Bologna l’VIII edizione del Festival della Partecipazione proposto da ActionAid e Cittadinanzattiva Onlus in collaborazione con la Fondazione per l’innovazione urbana, la Caritas italiana e quelle di Bologna, Modena e Reggio Emilia. La Caritas diocesana organizzerà l’incontro di sabato 23 alle ore 16.00 in Sala “Tassinari” di Palazzo D’Accursio su “Spazi giovani. Partecipazione e povertà giovanile” e quello di domenica 24 alle ore 10.00 in Sala Borsa intitolato “Diritti e responsabilità dell’abitare”. “Il nostro metodo – dichiara don Matteo Prosperini, direttore della Caritas diocesana di Bologna – è da sempre legato a tre presupposti: ascoltare, osservare e discernere per animare. Il tema della partecipazione è, pertanto, scritto nel dna della Caritas che quest’anno partecipa nuovamente al Festival con gli Uffici di Bologna, Modena e Reggio Emilia. Con una particolare attenzione a due temi: la partecipazione dei giovani e la questione abitativa come responsabilità di tutti”. Sabato 23 alle ore 18.00 a Porta Pratello (via Pietralata, 58) sarà presentato “Il Punto. Laboratorio creativo sartoriale”, proposto dalla Caritas diocesana e dalla Fondazione Opera dell’Immacolata Onlus (Opimm) e finanziato con i fondi dell’8xmille. Il progetto, avviato lo scorso marzo, fornirà alle persone con fragilità le competenze professionali per agevolarne l’inserimento lavorativo nel settore tessile. “Siamo contenti come Caritas di collaborare con Opimm – spiega don Prosperini – un ente di formazione molto competente e con anni di esperienza accanto alle persone con varie fragilità. Con questo progetto abbiamo la possibilità di offrire un’occasione in più a donne che vogliono reinserirsi nel mondo del lavoro: alcune acquisiscono nuove conoscenze, altre rafforzano le loro abilità, insieme hanno costituito un gruppo che sabato si presenterà e mostrerà i primi lavori”. Per informazioni www.chiesadibologna.it