Sudan: Roma, questa sera un evento sul conflitto in corso, sull’emergenza umanitaria e sulla situazione ecclesiale

Un evento, questa sera a Roma, per accendere i riflettori sul conflitto in corso in Sudan dallo scorso aprile e sulla catastrofe umanitaria che ne è derivata, attraverso la voce dei testimoni diretti. Ad ospitare “Sudan – struggle for survival” è la Iglesia nacional espaῆola in Roma (via Giulia 151 – ore 18:30). Alla tavola rotonda interverranno Antonella Napoli, giornalista e scrittrice, direttrice di Focus on Africa; p. Tesfaye Tadesse Gebresilasie, superiore generale dei missionari comboniani; mons. Luis Miguel Muñoz Cárdaba, nunzio apostolico in Sudan; alcuni religiosi e suore della comunità cattolica a Khartum. Secondo le Ong impegnate nel Paese africano, almeno 7,1 milioni di persone, tra cui circa 3,3 milioni di bambini, sono attualmente sfollati dalle loro case; dall’inizio del conflitto sono morti nei sanguinosi combattimenti 435 bambini e sono decine di migliaia quelli in pericolo di vita.