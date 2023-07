Taizé: sarà un anglicano il nuovo priore della comunità. Fr. Alois ha designato l’inglese fr. Matthew. Subentrerà il 3 dicembre

Taizé, fr. Matthew, nuovo priore della Comunità, insieme a fr. Alois (Foto Taizé)

Cambio al timone della comunità di Taizé e a guidarla sarà un anglicano. In conformità alla regola di Taizé secondo la quale il priore della comunità designa un frère per assicurare una continuità dopo di lui, frère Alois, che ha proceduto alla consultazione di tutti i fratelli, trasmetterà quest’anno il proprio incarico di priore a frère Matthew, di nazionalità britannica e di confessione anglicana. Il cambio di priore avverrà la prima domenica di avvento, il 3 dicembre 2023. È una nota della comunità ad annunciarlo ieri. Frère Alois spiega: “Diciotto anni dopo essere succeduto a frère Roger, mentre il mondo e la Chiesa sono cambiati così tanto in questi due ultimi decenni, ho sentito essere giunto il momento che un fratello, arrivato dopo me nella nostra comunità, rilevi il mio incarico di responsabile. Nella visione famigliare della nostra vita comune, il ministero di priore non comporta né limiti di età, né limiti di durata predeterminati. Ma mi sono detto: spetta a me passare il testimone quando ho la possibilità di preparare questo passaggio senza essere pressato da una necessità impellente. Questi due ultimi anni, ho consultato tutti i miei fratelli, abbiamo pregato, riflettuto. E la mia scelta è caduta su frère Matthew che ho designato come nuovo priore. Egli ha tutta la mia fiducia per assicurare una continuità e prendere le iniziative appropriate per stimolare la nostra comunità a essere, secondo l’intuizione del fondatore, una piccola ‘parabola di comunione’”. Frère Alois (Alois Loeser) è nato l’11 giugno 1954 a Ehingen am Ries, in Germania, di confessione cattolica, è entrato nella comunità di Taizé il 1 novembre 1974. È priore dalla morte di frère Roger, il 16 agosto 2005. Frère Matthew (Andrew Thorpe) è nato il 10 maggio 1965 a Pudsey (Regno Unito), di confessione anglicana, è entrato nella comunità di Taizé il 10 novembre 1986.