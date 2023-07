Gmg Lisbona: diocesi Tivoli-Palestrina, in partenza 200 partecipanti accompagnati dal vescovo Parmeggiani

Saranno circa 200 i giovani pellegrini della diocesi di Tivoli e di Palestrina che martedì 1° agosto partiranno per la Giornata mondiale della gioventù di Lisbona. Lo rendono noto le stesse diocesi in un comunicato diffuso oggi. Tra loro 150 viaggeranno con il vescovo Mauro Parmeggiani insieme ad altri 1.500 giovani ed alcuni vescovi delle diocesi del Lazio con una nave che partirà nella serata del 1° agosto dal Porto di Civitavecchia per raggiungere Barcellona da dove il gruppo raggiungerà con i bus Fatima e successivamente Lisbona. Gli altri raggiungeranno Lisbona con mezzi loro propri o con altre aggregazioni laicali diocesane. I giovani di Tivoli e di Palestrina saranno accompagnati anche da dieci sacerdoti, un diacono ormai prossimo al sacerdozio, quattro consacrate e tre seminaristi. Per i giovani in partenza l’appuntamento sarà alle 16 del 1° agosto quando si troveranno presso il santuario di N.S. di Fatima a San Vittorino Romano per la celebrazione della messa e ricevere dal vescovo il “mandato per essere testimoni del Vangelo verso coloro che incontreranno e la benedizione dei pellegrini”. Al termine della messa saliranno sui pullman che li condurranno a Civitavecchia dove si uniranno agli altri giovani pellegrini del Lazio e faranno ritorno mercoledì 9 agosto 2023. Da circa un anno i giovani partecipanti, aiutati dal Servizio diocesano per la pastorale giovanile di Tivoli e di Palestrina hanno dato vita a forme di autofinanziamento che hanno reso possibile, grazie anche al contributo di benefattori, realizzare il desiderio di partecipare alla Giornata mondiale della gioventù che avrà per tema “Maria si alzò e andò in fretta”, tema ispirato alla visita di Maria alla anziana cugina Elisabetta rimasta in cinta in tarda età. I pellegrini di Tivoli e di Palestrina porteranno due icone realizzate dall’iconografo Roberto Proietti raffiguranti san Lorenzo e sant’Agapito, patroni delle due diocesi unite in persona episcopi dal 2019 e che doneranno una al santuario Mariano di Fatima che raggiungeranno il 3 agosto ed un’altra alla parrocchia di Lisbona nel cui territorio alloggeranno.