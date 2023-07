Giovani: Fis, 50.000 scout e guide da tutto il mondo verso Il 25° Jamboree in Corea del Sud

Il 25° World Scout Jamboree 2023 si terrà dal 1° al 12 agosto a SaeManGeum in Corea del Sud. Si tratta dell’esperienza scout internazionale per antonomasia organizzata da Wosm, l’Organizzazione mondiale del Movimento Scout che si tiene ogni 4 anni, e che vede l’incontro fra gli scout convergenti da tutto il mondo in un unico luogo. Oltre 50.000 persone si amalgamano in una “marmellata” (da qui la parola Jamboree) e condividono cultura, esperienza e amicizia, mettendo in pratica una concreta cittadinanza globale.

Il venticinquesimo Jamboree si terrà in Corea del Sud, organizzato per la seconda volta, dopo la diciassettesima edizione del 1991, dalla Korea Scout Association, in occasione del suo centesimo anniversario.

Secondo l’intuizione del fondatore dello scautismo Baden-Powell, ogni quattro anni, a partire dal 1920, rappresentanti degli scout di tutto il mondo si riuniscono in questo evento di fraternità internazionale.

Il motto dell’incontro è “Draw your dream” (“Disegna il tuo sogno”) ed esprime il desiderio di rendere l’evento e il suo percorso un’opportunità per coltivare le proprie speranze e i propri sogni.

Il 25° World Scout Jamboree è pronto ad offrire vari programmi educativi basati sul concept “4S+Act”, ovvero “Scouting per la propria vita”, “Scienza e ingegno”, “Sicurezza e protezione”, “Sostenibilità”, “Avventura”, “Cultura”, “Tradizione”: un mix per supportare i giovani di tutto il mondo a sviluppare amicizie e realizzare i propri sogni di pace globale, unità e sostenibilità.

Decine di migliaia di ragazze e ragazzi tra i 14 e i 17 anni e leader di 170 Paesi svolgeranno diversi tipi di attività nei 12 giorni di permanenza con l’obiettivo di promuovere l’incontro e il confronto senza confini geografici e ideologici. Il contingente degli scout italiani Agesci e Cngei, che compongono la Federazione italiana dello scautismo (Fis), riconosciuta dalle organizzazioni mondiali dello Scautismo, sarà formato da 1.200 partecipanti.

Matteo Spanò, presidente della Federazione italiana dello scautismo, ha dichiarato: “È un’occasione per sognare con i ragazzi e aiutarli ad aprirsi agli altri, un’occasione eccezionale di confronto e di apertura per i partecipanti che non solo saranno ambasciatori dell’Italia e dello scautismo italiano in Corea, ma che diverranno al loro rientro loro stessi ambasciatori della pace e della fratellanza internazionale, che avranno avuto occasione di sperimentare al Jamboree”.

La Fis riunisce nello spirito della Legge e della Promessa scout le associazioni riconosciute in Italia, Cngei e Agesci, che adottano il metodo educativo scout.

La Fis, che conta oltre 190.000 scout, aderisce alla Associazione mondiale delle guide e delle esploratrici (Wagggs) e all’Organizzazione mondiale del Movimento Scout (Wosm).

Le Associazioni federate nella Fis si riconoscono in un impegno educativo comune nei confronti dei giovani italiani, pur conservando la propria piena autonomia.