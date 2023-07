Gmg Lisbona: Romania, più di 400 partecipanti alla Giornata mondiale. Don Roca al Sir, “per molti sarà la prima esperienza”

Sono più di quattrocento i giovani romeni che prenderanno parte alla Giornata mondiale della gioventù ospitata da Lisbona, di cui 380 iscritti attraverso le diocesi e le eparchie della Chiesa in Romania, gli altri con varie comunità. “Per tanti sarà la prima Gmg della vita”, spiega al Sir don Felix Roca, responsabile dell’Ufficio nazionale per la pastorale della gioventù della Conferenza episcopale romena (Cer). “Panama era lontano per noi e ci sono stati pochi giovani romeni. Poi è venuta la pandemia di Covid-19 e la Gmg è stata rimandata di un anno. Tanti giovani che vanno ora a Lisbona erano bambini prima della Gmg di Panama e abbiamo dovuto trasmettere loro la storia e lo spirito di queste Giornate mondiali”. Nelle Giornate nelle diocesi, i giovani romeni saranno ospitati nelle comunità di Castelo Branco e Porto, mentre le catechesi in lingua romena si svolgeranno nella parrocchia di san Francesco d’Assisi di Lisbona. I pellegrini romeni saranno accompagnati da quattro vescovi dalla Romania: mons. Virgil Bercea, vescovo greco-cattolico di Oradea e presidente della Commissione per i laici nella Cer; mons. József-Csaba Pál, vescovo romano-cattolico di Timișoara; mons. Claudiu Lucian Pop, vescovo greco-cattolico di Cluj-Gherla, e mons. László Böcskei, vescovo romano-cattolico di Oradea. A Lisbona ci saranno anche sette giovani romeni volontari. I giovani rimasti in Patria potranno seguire la Gmg attraverso i media cattolici romeni: Radio Maria Romania, Maria Tv e Angelus Tv.