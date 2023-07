Diocesi: Trapani, stasera ad Alcamo il musical dei bambini “Amore: cura delle povertà”, ispirati da don Bosco e Madre Teresa

(foto diocesi Trapani)

In vista dei festeggiamenti in onore dei santi Gioacchino ed Anna del prossimo 26 luglio, oggi, lunedì 24 luglio, alle 21 nel teatro ex cave Orto di Ballo ad Alcamo, è in programma una serata animata dai bambini e ragazzi della parrocchia di Sant’Anna sul tema “Amore: cura delle povertà” alla quale prenderà parte anche mons. Pietro Maria Fragnelli, vescovo di Trapani. L’evento si propone come conclusione di un progetto di animazione iniziato da alcune settimane, nel quale i ragazzi hanno riflettuto sulle povertà, materiali, emotive e psicologiche, provando a leggere lo stile di “cura” nell’esperienza di testimoni importanti in ambito educativo come san Giovanni Bosco e Madre Teresa di Calcutta. “Partiremo dalle figure di questi due grandi testimoni del nostro tempo attraverso spezzoni di musical”, ha spiegato don Mario Bonura, parroco di Sant’Anna ad Alcamo: “Abbiamo pensato a Madre Teresa come testimone di come l’amore sia la cura più efficace per sopperire ai bisogni materiali di chi è scartato e non ha nulla e san Giovanni Bosco per tutte quelle dipendenze che oggi rappresentano nuove forme di povertà come droga, alcool, gioco d’azzardo e disturbi del comportamento alimentare”.