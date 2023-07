Gmg Lisbona: diocesi Verona, in partenza a piedi, in canoa e con autobus oltre 1.200 partecipanti accompagnati dal vescovo Pompili

Sono 1.254 i giovani della diocesi di Verona che, scegliendo tra 5 le proposte di viaggio organizzate tramite il Centro di pastorale adolescenti e giovani, prenderanno parte alla Giornata mondiale della gioventù in programma a Lisbona dal 1° al 6 agosto prossimo, assieme al vescovo mons. Domenico Pompili. 50 giovani partiranno a piedi da Santiago de Compostela, 35 in canoa lungo il fiume Tago, 262 neomaggiorenni nati nel 2005 viaggeranno in autobus passando per Lourdes e Avila, 569 giovani raggiungeranno Lisbona in pullman ed altri 65 si recheranno autonomamente in Portogallo. Saranno presenti anche 27 volontari a servizio dei giovani, 27 preti e religiosi e 3 suore per l’accompagnamento spirituale, oltre ai 13 membri della Cpag Band che anima con i canti l’esperienza. Tutti i giovani veronesi a Lisbona saranno alloggiati nella parrocchia di São José di Lisbona, gestita dall’Opera don Calabria. Qui dormiranno sui materassini gonfiabili all’interno degli spazi messi a disposizione (aule, palestre, saloni o chiese) per poi prendere parte, nel corso delle giornate, alle catechesi e alle attività proposte dall’organizzazione locale e dalla Conferenza episcopale italiana. Inoltre, sono circa 247 i giovani veronesi appartenenti al Cammino neocatecumenale che andranno a Lisbona. Dieci giovani veronesi vivranno la Gmg in una dimensione particolare: con l’assistenza del Centro missionario diocesano, sono partiti oggi per Bafatà, in Guinea Bissau, per una visita alla missione veronese dove operano due preti di Verona, per condividere la Gmg con i giovani del luogo. “Oggi più che mai è importante valorizzare il protagonismo dei ragazzi”, le parole di mons. Domenico Pompili. “Questo sarà un cammino che non si conclude a Lisbona, ma che avrà lì una tappa importante e che proseguirà nelle nostre parrocchie una volta tornati dalla Giornata mondiale della gioventù”, aggiunge il presule. Il primo gruppo partirà il 25 luglio con aereo per Santiago de Compostela, da dove percorreranno 150 km per arrivare a Porto in 6 giorni di cammino e poi prendere il treno per Lisbona. Il 28 luglio partirà in aereo il gruppo che percorrerà 100 km in canoa lungo il fiume Tago. Il 29 luglio sarà la volta dei neomaggiorenni che, a bordo di 5 autobus, visiteranno Lourdes, Sonseca e Avila, prima di arrivare a Lisbona e, nel viaggio di ritorno, faranno tappa a Barcellona per visitare e pregare nella Sagrada Familia. Sempre il 29 luglio partiranno gli 11 autobus con 569 giovani che all’andata faranno tappa a Saragozza ed al ritorno a Lourdes. Telepace ha organizzato una serata speciale in diretta per giovedì 3 agosto alle ore 21, dedicata ai veronesi che parteciperanno alla Gmg di Lisbona, inoltre trasmetterà in diretta tutte le tappe del viaggio di Papa Francesco.