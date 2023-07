Gmg Lisbona: Toscana, partiti i primi gruppi di persone per l’incontro con Papa Francesco

(foto diocesi Siena)

Sono partiti stanotte dalla Toscana i primi gruppi di giovani diretti a Lisbona per partecipare alla Giornata mondiale dei giovani in programma dal 1° al 6 agosto. Prima di partecipare al programma della Gmg e all’incontro con Papa Francesco, le diocesi di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino, Montepulciano-Chiusi-Piena, Grosseto, Pitigliano-Sovana-Orbetello e Fiesole parteciperanno ai gemellaggi con le diocesi portoghesi. I giovani toscani saranno ospitati fino al 31 luglio dalla diocesi di Algarve, nel sud del Portogallo, in seguito si sposteranno a Lisbona. “In questi giorni di gemellaggio avremo l’occasione di vivere a contatto con i giovani, le famiglie e le parrocchie di quella Chiesa locale e vedere a che ritmo batte il cuore della fede in quella terra”, sono le parole di don Stefano Papini, incaricato regionale per la pastorale giovanile insieme a Maria Giovanna Deronda: “Per una settimana condivideremo la vita con quelle persone che ci apriranno la loro casa e con le quali tesseremo relazioni di amicizia: alla fine saremo davvero pronti alla festa con il cuore pieno di gioia”.