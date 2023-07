Comunicazioni sociali: WeCa, online la settima puntata di “In Ascolto” su “Il Vangelo in 30 secondi” con don Cosimo Schena

Don Cosimo Schena, sacerdote della diocesi di Brindisi-Ostuni, è il protagonista della settima puntata di “In Ascolto”, il nuovo podcast dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) che racconta le storie degli evangelizzatori del continente digitale.

L’episodio del podcast, intitolato “Il Vangelo in 30 secondi” e curato e condotto da Andrea Canton, giornalista e social media strategist di WeCa, verterà sulla testimonianza dell’apostolato social del prete “poeta dell’amore di Dio”, attivo principalmente su Facebook e Tik Tok. Molto seguito, don Cosimo Schena alterna poesie a commenti veloci intitolati #30secondiperte. In che modo si sviluppa il suo annuncio?

“In Ascolto”, podcast “figlio spirituale” del Messaggio che Papa Francesco ha inviato in occasione della 56ª Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali, nel 2022, dal titolo “Ascoltare con l’orecchio del cuore”, esce con un nuovo episodio ogni due settimane.

Tutte le puntate sono a disposizione all’indirizzo www.spreaker.com/show/in-ascolto-il-podcast-di-weca_1.