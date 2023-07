Giornata nonni e anziani: Catania, il 26 luglio la messa presieduta dall’arcivescovo Renna

foto diocesi Catania

Anche la diocesi di Catania celebra l’importanza dei nonni con una serie di eventi diocesani, che si concluderanno mercoledì 26 luglio con una celebrazione presieduta dall’arcivescovo Luigi Renna alle 19 all’interno del cortile dell’arcivescovado. La terza Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, voluta da Papa Francesco, ha un titolo significativo: “Di generazione in generazione la sua misericordia”. La bontà del disegno di Dio si manifesta a ogni generazione e di generazione in generazione si trasmette.

A farsi promotrice di questi ultimi eventi è stata la Comunità di Sant’Egidio, che ha portato avanti lo slogan “Viva gli anziani”, per educare i bambini alla bellezza dello stare con gli anziani e vivere insieme a loro un’amicizia quotidiana, utile a rendere le nostre città più umane e più a misura di anziano. Quest’anno, anche a livello nazionale, la celebrazione della Giornata mondiale sarà strettamente collegata alla Giornata mondiale della gioventù che prenderà il via domenica 1 agosto a Lisbona. Infatti nella celebrazione con il Papa, cinque anziani – in rappresentanza dei cinque continenti – hanno consegnato simbolicamente la Croce del pellegrino della Gmg a cinque giovani in partenza per Lisbona, a significare la trasmissione della fede “di generazione in generazione”.

Al termine della celebrazione, sempre all’interno del cortile dell’arcivescovado, seguiranno due spettacoli teatrali: “La scommessa”, a cura del Gruppo Teatrale Club Wheel, e “Il Superenalotto”, a cura del Laboratorio Teatrale W gli Anziani della Comunità di Sant’Egidio.