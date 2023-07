Libri: da oggi in libreria “Natuzza Evolo” di Roberto Italo Zanini. Tra i contributi una riflessione di p. Bartolomeo Sorge

Chi era Natuzza Evolo? Che cosa rimane della sua eredità spirituale? Che significato bisogna dare ai fenomeni che hanno accompagnato tutta la sua vita? Come interpretare quella sorta di Bibbia vivente che era diventato il suo stesso corpo? È da oggi in libreria “Natuzza Evolo. Come Bibbia per i semplici” di Roberto Italo Zanini (Edizioni San Paolo 2023, pp.179). L’autore, si legge in una nota di presentazione, “conduce il lettore a scoprire il mondo interiore della mistica di Paravati, ricostruendo la relazione decisiva tra la storia personale e la vicenda di una donna che continua a invitare ad alzare gli occhi al cielo, verso quel Paradiso che troppo spesso dimentichiamo e verso un Dio che, come papa Francesco non smette di ripetere, ha un unico desiderio: amare le donne e gli uomini, soprattutto quelli che soffrono”. Questa nuova edizione è arricchita da nuovi contributi e da una riflessione inedita di padre Bartolomeo Sorge.