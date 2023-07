Papa Francesco: ai giovani in partenza per la Gmg, “buona strada. La vita è mettersi in cammino”

“Siete in partenza per Lisbona, per la Giornata mondiale della gioventù. Vi auguro una buona strada, vi auguro di arrivare con gioia a quell’incontro”. Così si esprime Papa Francesco rivolgendo tramite Avvenire un videosaluto ai giovani che da tutto il mondo si stanno mettendo in viaggio verso la capitale portoghese per vivere la Gmg. “Fare questa strada è mettersi in cammino; la vita è così: mettersi in cammino. I giovani hanno questa vocazione di mettersi in cammino”. Papa Bergoglio aggiunge: “Andate avanti, coraggiosamente, guardando sempre dove volete arrivare. Con quella mistica del cammino che è sempre vicino agli altri e non da soli. Dio vi benedica”.