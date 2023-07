Papa Francesco: ricevuta in udienza la prima ministro dell’Uganda

(Foto Vatican Media/SIR)

È durato circa 20 minuti il colloquio privato tra il Papa e Robinah Nabbaja, primo ministro di Uganda, che domani avrà un incontro in Segreteria di Stato. “Tra i temi trattati durante la conversazione – informa la Sala Stampa della Santa Sede – il Papa è rimasto toccato dall’accoglienza ai migranti e ai rifugiati, provenienti non solo dalla regione africana, ma fin da Paesi dell’Asia centrale, offerta con generosità dalle istituzioni ugandesi”. Il Papa ha donato alla premier ugandese un’opera in bronzo raffigurante una colomba che porta un ramoscello d’olivo, con la scritta “Siate messaggeri di pace”, oltre ai consueti volumi dei documenti papali, al messaggio per la pace di quest’anno, al Documento sulla Fratellanza umana e al libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev.