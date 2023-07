Diocesi: Senigallia, proseguono gli appuntamenti legati all’evento “Omaggio a Perugino” nella Pinacoteca diocesana

(foto diocesi Senigallia)

Proseguono gli appuntamenti legati all’evento “Omaggio a Perugino”, in corso dal 23 giugno fino al 5 novembre prossimo nella Pinacoteca diocesana di Senigallia e, dopo l’incontro con il registra Giovanni Piscaglia per il film “Perugino – Rinascimento immortale”, ieri è stata la volta della lezione gratuita tenuta da Andrea Ippoliti, “Pigmenti, rosso d’uovo, oro puro: tecniche artistiche e linguaggi simbolici della Pala del Perugino a Senigallia”, che verrà ripetuta il 20 e il 27 agosto. Domani sera, come tutti i martedì e giovedì di luglio e agosto, sarà possibile prendere parte gratuitamente alle ore 21,30 alle visite guidate “Un maestro del Rinascimento: Perugino nelle meraviglie della Pinacoteca”, che si dedicheranno in particolare alle opere che compongono l’Omaggio a Perugino¸ provenienti anche dal Palazzo ducale d’Urbino. Omaggio a Perugino è aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 21 alle ore 24 e gode del patrocinio del Pontificio Dicastero per la cultura e l’educazione, della regione Marche e del comune di Senigallia.