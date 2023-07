Diocesi: Trento, domani delegazione della Fondazione “Amici della Meneghina Usa” in pellegrinaggio a Capriana

Una delegazione della Fondazione “Amici della Meneghina Usa”, nata Oltreoceano a seguito del riconoscimento da parte di Papa Francesco delle “virtù eroiche” di Maria Domenica Lazzeri, sarà domani, martedì 25 luglio, in pellegrinaggio a Capriana, paese natale della venerabile, nella diocesi di Trento. La Fondazione è presieduta da Tony Grande mentre il padre spirituale è mons. Hilary C. Franco, consigliere della Missione permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite a New York. Entrambi domani saranno a Capriana; alle 11 mons. Franco presiederà una messa concelebrata dal parroco, don Albino Dell’Eva. Al termine, è in programma una visita guidata al Mulino Lazzeri, di proprietà della famiglia di Maria Domenica e dove la stessa Meneghina prestava servizio prima di essere bloccata a letto, fino alla morte a 33 anni, da una misteriosa malattia con evidenti tratti mistici.