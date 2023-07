Perù: mons. Cabrejos (presidente Cep) su indagine vaticana sul Sodalizio, “eccellente che la questione venga approfondita”

Come già scritto dal Sir, mons. Charles Scicluna, arcivescovo di Malta, e il sacerdote spagnolo Jordi Bertomeu, entrambi membri del Dicastero per la Dottrina della Fede ed esperti in crimini di abuso, saranno a Lima, capitale del Perù, da domani, per indagare, ascoltare e presentare un rapporto sul cosiddetto caso “Sodalitium Christianae Vitae” nel Paese.

“Ritengo eccellente che la questione venga approfondita, che vengano ascoltate le persone coinvolte e sono sicuro che il rapporto sarà equo e obiettivo per il bene di tutti”, ha dichiarato il presidente della Conferenza episcopale peruviana, mons. Miguel Cabrejos Vidarte, che avrà un incontro con gli inviati di Papa Francesco mercoledì 26 luglio nella Nunziatura apostolica di Lima.