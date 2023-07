Società: Fondazioni Grandi e Di Vittorio, martedì a Roma seminario “La centralità della persona. Per un rinnovamento delle culture democratiche e del lavoro”

“La centralità della persona. Per un rinnovamento delle culture democratiche e del lavoro”. Questo il tema del seminario in programma nel pomeriggio di martedì 25 luglio, a Roma, per iniziativa congiunta delle Fondazioni Achille Grandi e Giuseppe Di Vittorio. I lavori, che prenderanno il via alle 16.30, saranno ospitati nella sede nazionale delle Acli, in via Marcora 18/20, e verranno conclusi dagli interventi di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, e da Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli. Vi prenderanno parte studiosi, dirigenti politici e sindacali. “Il confronto – viene spiegato in una nota – muoverà dalle riflessioni su due personalità, Bruno Trentin e David Sassoli, le quali, pur con approcci e linguaggi diversi, hanno cercato nella loro azione politica di rilanciare e reinterpretare i valori del personalismo, ritenendoli essenziali a un rinnovamento delle culture democratiche e delle sinistre europee”. “Il personalismo – viene ricordato – è stato una delle basi, e un punto di sintesi, della nostra Costituzione. Oggi è una sfida ad affrontare le grandi trasformazioni del tempo presente, dando nomi nuovi al bisogno di libertà, di diritti universali, di uguaglianza, di pace a partire dall’attualità della nostra Carta Costituzionale non solo da difendere ma da applicare in tutte le sue parti”.

Sarà possibile seguire la diretta dell’evento sulla pagina Facebook e sul canale YouTube delle Acli.