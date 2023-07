Gmg Lisbona: dall’Umbria in partenza 837 partecipanti. Gemellaggio con la diocesi di Aveiro

Saranno 837 i giovani delle diocesi umbre in partenza per la Gmg di Lisbona. Nella capitale portoghese, l’Umbria sarà rappresentata, oltre che dai giovani delle diocesi accompagnati dal vescovo Luciano Paolucci Bedini e da diversi sacerdoti, seminaristi, animatori e catechisti, anche da 441 giovani delle comunità del Cammino Neocatecumenale. Tutte le Chiese umbre sono ben rappresentate da questi giovani provenienti 30 da Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, 63 da Città di Castello, 35 da Foligno, 85 da Gubbio, 94 da Orvieto-Todi, 408 da Perugia-Città della Pieve, 61 da Spoleto-Norcia ed altri 61 da Terni-Narni-Amelia. Il viaggio per il Portogallo prenderà il via la sera del 24 luglio e si concluderà l’8 agosto dopo aver fatto tappa al santuario di Lourdes. Dall’Umbria, con quattordici autobus, dopo una sosta in Francia, i giovani arriveranno il 26 luglio nella diocesi portoghese di Aveiro, sull’Atlantico, dove soggiorneranno fino al 31 successivo, dando vita ad un “gemellaggio” in preparazione alle giornate di Lisbona. Ad Aveiro, spiega don Marcello Cruciani, delegato regionale per la Pastorale giovanile, gli umbri vivranno giornate con le persone delle parrocchie che li ospiteranno fino al 31 luglio, visitando alcune attività di volontariato, partecipando ad un festival culturale, vivendo momenti di preghiera e condivisione, celebrazioni eucaristiche con i giovani di Aveiro ed animando una giornata dedicata alla famiglia come segno di ringraziamento per l’accoglienza ricevuta. A Lisbona (1-6 agosto) gli umbri vivranno tutti gli appuntamenti del programma della Gmg, dalla messa di apertura fino alla messa finale. Sulla via del ritorno, il 7 agosto, tappa a Lourdes. Chi resterà a casa potrà seguire la Gmg e i giovani umbri raccontata in modalità crossmediale e multicanale dal settimanale “La Voce” e dall’emittente “Umbria Radio InBlu”. Sarà una sorta di “diario di viaggio” dalla partenza del 24 luglio fino al ritorno in Umbria, dopo la conclusione della Gmg il 6 agosto. Testimonianze e racconti, gallerie fotografiche, podcast audio e clip video saranno rilanciati quotidianamente sui social media: in particolare, le pagine Facebook de La Voce e Umbria Radio, il canale YouTube de La Voce, i profili Instagram e Twitter di Umbria Radio. Tutto confezionato con i materiali multimediali inviati dai giovani. Ai pellegrini in partenza sono giunti in queste ore anche i saluti dei vescovi delle rispettive diocesi. In particolare mons. Bedini, vescovo di Città di Castello e Gubbio, sollecita i giovani di preparare “oltre lo zaino, anche il cuore pronto ad accogliere, a stupirsi, a condividere anche con un po’ di pazienza… Prima di tutto perché siamo tanti e questo è molto bello e poi faremo un viaggio importante che ci porterà in una terra nuova, ma soprattutto per l’incontro che avremo con i giovani di tutto il mondo e con il Papa”.